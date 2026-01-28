Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за метеозондов над аэропортом Вильнюса

Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста в связи с очередным появлением в воздушном пространстве страны метеозондов из Беларуси, из-за которых пришлось закрывать аэропорт Вильнюса.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В Министерстве иностранных дел Литвы вручили ноту временному поверенному Беларуси, где выразили протест относительно появления очередных метеозондов с контрабандой в воздушном пространстве Литвы вечером во вторник.

В МИД подчеркнули, что такие повторяющиеся инциденты создают угрозы безопасности и являются нарушением международного права.

Литва требует от Минска прекратить нарушение воздушного пространства и "выполнять свои международные обязательства по обеспечению контроля за своим воздушным пространством и государственной границей".

Также отметили, что если такие инциденты будут повторяться снова, Литва оставляет за собой право возобновить ограничения на границе или принять другие меры.

Как сообщалось, вечером 27 января в Литву из Беларуси снова залетели метеошары с контрабандой; Литва организовала их перехват. Это привело к нескольким подряд паузам в работе аэропорта Вильнюса, что повлияло на планы 1700 пассажиров.

В начале декабря инциденты с такими метеозондами стали почти регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.

Ситуация улучшилась после визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула. Он заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить налеты метеозондов.