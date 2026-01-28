Франція "знерухомила" затриманий танкер тіньового флоту, капітана випустили з-під варти

Затриманий Францією нафтовий танкер Grinch, який вважають судном "тіньового флоту" РФ, залишатиметься "знерухомленим" до подальших рішень з цього приводу.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У прокуратурі Марселя 28 січня оголосили, що до затриманого минулого тижня танкера Grinch застосували адміністративну процедуру "знерухомлення".

Капітана, який є громадянином Індії, випустили з-під арешту і дозволили повернутися на борт.

Розслідування щодо танкера, яке веде морська жандармерія під керівництвом прокуратури Марселя, продовжується.

Нагадаємо, 22 січня Франція спільно з Британією затримали танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо несправжнього прапора судна.

Україна привітала затримання танкера.

Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.