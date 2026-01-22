Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ у Середземному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав звістки про затримання Францією підсанкційного російського танкера у Середземному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у коментарі до заяви президента Макрона про затримання судна.

Сибіга зазначив, що дії Франції є "саме тим проявом сили і рішучості, які потрібні, коли маєш справу з агресивною терористичною державою, якій байдуже на закони".

This is exactly the strength and resolve that are needed when dealing with aggressive and lawless terrorist state, Russia. The only language they understand. We welcome France’s resolute leadership that demonstrates the strength of Europe and our shared principles. @jnbarrot https://t.co/ewuiSoCn3y – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 22, 2026

"Це єдина мова, яку вони розуміють. Вітаємо рішуче лідерство Франції, що демонструє силу Європи і наші спільні принципи", – заявив глава МЗС України.

Вдень 22 січня президент Франції оголосив, що французький флот перехопив підсанкційний танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі.

Президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього ж дня закликав Європу зупиняти російські нафтові танкери.