Укр Рус Eng

Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ у Середземному морі

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 19:39 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав звістки про затримання Францією підсанкційного російського танкера у Середземному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у коментарі до заяви президента Макрона про затримання судна. 

Сибіга зазначив, що дії Франції є "саме тим проявом сили і рішучості, які потрібні, коли маєш справу з агресивною терористичною державою, якій байдуже на закони".

"Це єдина мова, яку вони розуміють. Вітаємо рішуче лідерство Франції, що демонструє силу Європи і наші спільні принципи", – заявив глава МЗС України. 

Вдень 22 січня президент Франції оголосив, що французький флот перехопив підсанкційний танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі.

Президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього ж дня закликав Європу зупиняти російські нафтові танкери. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сибіга
Реклама: