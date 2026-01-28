Франция "обездвижила" задержанный танкер теневого флота, капитана выпустили из-под стражи

Задержанный Францией нефтяной танкер Grinch, который считают судном "теневого флота" РФ, будет оставаться "обездвиженным" до дальнейших решений по этому поводу.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре Марселя 28 января объявили, что к задержанному на прошлой неделе танкера Grinch применили административную процедуру "обездвиживания".

Капитана, который является гражданином Индии, выпустили из-под ареста и позволили вернуться на борт.

Расследование в отношении танкера, которое ведет морская жандармерия под руководством прокуратуры Марселя, продолжается.

Напомним, 22 января Франция совместно с Британией задержали танкер Grinch на прошлой неделе у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна.

Украина приветствовала задержание танкера.

Танкер под флагом Коморских островов отправился из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.

Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.