Макрон про зустрічі в Абу-Дабі: європейці мають бути залучені до питань, що їх стосуються

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, із яким вони обговорили, серед іншого, переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції заявив, що "коаліція рішучих" продовжує працювати над створенням умов для справедливого та тривалого миру, який гарантуватиме безпеку України та Європи.

"Ми обговорили перебіг переговорів, розпочатих минулого тижня в Абу-Дабі. Ми дійшли спільного висновку, що європейці мають бути повноцінно залучені до обговорень, які їх безпосередньо стосуються", – зазначив французький президент.

Макрон додав, що Франція також залишається рішуче налаштованою посилювати тиск на Росію доти, доки вона ухилятиметься від миру.

"Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні та продовжимо наші зусилля, спрямовані на обмеження діяльності "тіньового флоту", – наголосив Макрон.

Президент Франції також заявив, що учорашня атака на пасажирський поїзд у Харківській області є неприйнятною.

Він підкреслив: Франція з найвищою рішучістю засуджує російські удари по цивільному населенню та по енергетичній інфраструктурі. "З огляду на нагальну ситуацію ми мобілізуємося. За підсумками зустрічі G7+, співголовою якої виступила Франція, в Україну буде направлено генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму", – повідомив французький лідер.

У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня США, Україна та Росія обговорювали параметри завершення війни.