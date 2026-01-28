Макрон о встречах в Абу-Даби: европейцы должны быть вовлечены в вопросы, которые их касаются

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым они обсудили, среди прочего, переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Президент Франции заявил, что "коалиция решительных" продолжает работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность Украины и Европы.

"Мы обсудили ход переговоров, начатых на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к общему выводу, что европейцы должны быть полноценно вовлечены в обсуждения, которые их непосредственно касаются", – отметил французский президент.

Макрон добавил, что Франция также остается решительно настроенной усиливать давление на Россию до тех пор, пока она будет уклоняться от мира.

"Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия, направленные на ограничение деятельности "теневого флота", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции также заявил, что вчерашняя атака на пассажирский поезд в Харьковской области является неприемлемой.

Он подчеркнул: Франция с наивысшей решимостью осуждает российские удары по гражданскому населению и по энергетической инфраструктуре. "Учитывая неотложную ситуацию, мы мобилизуемся. По итогам встречи G7+, сопредседателем которой выступила Франция, в Украину будут направлены генераторы, чтобы помочь населению пережить зиму", – сообщил французский лидер.

В понедельник, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января США, Украина и Россия обсуждали параметры завершения войны.