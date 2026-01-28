Глава МЗС Естонії закликає швидко ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав прискорити роботу над 20-м пакетом санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму X перед зустріччю Ради із закордонних справ ЄС у четвер, 29 січня.

Тсахкна зазначив, що є підстави говорити про реальні проблеми у російській економіці – через її стагнацію, високу інфляцію, виснаження запасів Фонду національного добробуту.

Russia’s economy is under real strain, with stagnant growth, high inflation, over half of its liquid National Wealth Fund already gone, and oil and gas revenues down 22% last month, the lowest since the invasion.



The conclusion is clear. Sanctions are working, and we must hit… pic.twitter.com/waAkkslVbO – Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 28, 2026

Також він зауважив, що у минулому місяці нафтогазові прибутки Росії знизились на 22%, до найнижчого показника за час повномасштабної війни.

"Висновки дуже зрозумілі. Санкції працюють – і ми маємо ще сильніше бити по російській економіці, швидко ухваливши 20-й пакет санкцій ЄС. Це буде моїм ключовим закликом завтра на Раді із закордонних справ", – зазначив Маргус Тсахкна.

Як повідомляла "ЄвроПравда", наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Його планують ухвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За інформацією співрозмовників "ЄП", 20-й пакет буде значною мірою спрямованиий проти "тіньвого флоту" РФ.

Окрім цього, до 20-го пакета можуть увійти посилені обмеження на російські мінеральні добрива, які досі є третьою за величиною категорією товарного експорту з Росії до ЄС. Також плануються додаткові заборони на еспорт до РФ товарів подвійного призначення.

19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затвердили 23 жовтня.