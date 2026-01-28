Укр Рус Eng

Глава МЗС Естонії закликає швидко ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії

Новини — Середа, 28 січня 2026, 22:04 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав прискорити роботу над 20-м пакетом санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму X перед зустріччю Ради із закордонних справ ЄС у четвер, 29 січня.

Тсахкна зазначив, що є підстави говорити про реальні проблеми у російській економіці – через її стагнацію, високу інфляцію, виснаження запасів Фонду національного добробуту.

Також він зауважив, що у минулому місяці нафтогазові прибутки Росії знизились на 22%, до найнижчого показника за час повномасштабної війни.

"Висновки дуже зрозумілі. Санкції працюють – і ми маємо ще сильніше бити по російській економіці, швидко ухваливши 20-й пакет санкцій ЄС. Це буде моїм ключовим закликом завтра на Раді із закордонних справ", – зазначив Маргус Тсахкна.

Як повідомляла "ЄвроПравда", наступного тижня Єврокомісія очікувано оприлюднить пропозицію щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Його планують ухвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За інформацією співрозмовників "ЄП", 20-й пакет буде значною мірою спрямованиий проти "тіньвого флоту" РФ. 

Окрім цього, до 20-го пакета можуть увійти посилені обмеження на російські мінеральні добрива, які досі є третьою за величиною категорією товарного експорту з Росії до ЄС. Також плануються додаткові заборони на еспорт до РФ товарів подвійного призначення.

19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затвердили 23 жовтня. 

