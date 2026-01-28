Укр Рус Eng

Глава МИД Эстонии призывает быстро принять 20-й пакет санкций против России

Новости — Среда, 28 января 2026, 22:04 — Мария Емец

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал ускорить работу над 20-м пакетом санкций ЕС против России.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем X перед встречей Совета по иностранным делам ЕС в четверг, 29 января.

Тсахкна отметил, что есть основания говорить о реальных проблемах в российской экономике – из-за ее стагнации, высокой инфляции, истощения запасов Фонда национального благосостояния.

Также он отметил, что в прошлом месяце нефтегазовые доходы России снизились на 22%, до самого низкого показателя за время полномасштабной войны.

"Вывод очень ясен. Санкции работают – и мы должны еще сильнее бить по российской экономике, быстро приняв 20-й пакет санкций ЕС. Это будет моим ключевым призывом завтра на Совете по иностранным делам", – отметил Маргус Тсахкна.

Как сообщала "ЕвроПравда", на следующей неделе Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России. Его планируют принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации собеседников "ЕП", 20-й пакет будет в значительной степени направлен против "теневого флота" РФ.

Кроме этого, в 20-й пакет могут войти усиленные ограничения против российских минеральных удобрений, которые до сих пор являются третьей по величине категорией товарного экспорта из России в ЕС. Также планируются дополнительные запреты на экспорт в РФ товаров двойного назначения.

19-й пакет санкций Евросоюза против России утвердили 23 октября.

