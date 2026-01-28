Глава МИД Эстонии призывает быстро принять 20-й пакет санкций против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал ускорить работу над 20-м пакетом санкций ЕС против России.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем X перед встречей Совета по иностранным делам ЕС в четверг, 29 января.

Тсахкна отметил, что есть основания говорить о реальных проблемах в российской экономике – из-за ее стагнации, высокой инфляции, истощения запасов Фонда национального благосостояния.

Russia’s economy is under real strain, with stagnant growth, high inflation, over half of its liquid National Wealth Fund already gone, and oil and gas revenues down 22% last month, the lowest since the invasion.



The conclusion is clear. Sanctions are working, and we must hit… pic.twitter.com/waAkkslVbO – Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 28, 2026

Также он отметил, что в прошлом месяце нефтегазовые доходы России снизились на 22%, до самого низкого показателя за время полномасштабной войны.

"Вывод очень ясен. Санкции работают – и мы должны еще сильнее бить по российской экономике, быстро приняв 20-й пакет санкций ЕС. Это будет моим ключевым призывом завтра на Совете по иностранным делам", – отметил Маргус Тсахкна.

Как сообщала "ЕвроПравда", на следующей неделе Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России. Его планируют принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации собеседников "ЕП", 20-й пакет будет в значительной степени направлен против "теневого флота" РФ.

Кроме этого, в 20-й пакет могут войти усиленные ограничения против российских минеральных удобрений, которые до сих пор являются третьей по величине категорией товарного экспорта из России в ЕС. Также планируются дополнительные запреты на экспорт в РФ товаров двойного назначения.

19-й пакет санкций Евросоюза против России утвердили 23 октября.