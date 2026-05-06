Держсекретар США каже, що візит до Ватикану був запланований до суперечок Трампа з Папою

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що його поїздка до Риму та Ватикану була запланована ще до того, як президент США Дональд Трамп вступив у суперечку з Папою Римським Левом XIV.

Про це він сказав у вівторок, 5 травня, під час спілкування із журналістами, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Під час візиту, який відбудеться 6–8 травня, Рубіо має зустрітися з італійськими та ватиканськими лідерами.

Рішення про поїздку викликало спекуляції, що Рубіо, який є католиком, вирушає з місією з налагодження відносин, які погіршилися через суперечки Трампа з Папою та прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Зокрема Рубіо запитали, чи їде він до Ватикану, щоб "залагодити стосунки з Папою".

"Це поїздка, яку ми планували заздалегідь, і, звісно, сталися певні події. І ні, погляньте, з Ватиканом є про що поговорити", – сказав він.

Держсекретар США заявив, що ця поїздка "насправді не пов’язана ні з чим іншим, окрім того, що для нас було б нормально підтримувати з ними контакти".

Посол США при Святому Престолі Браян Берч заявив, що до зустрічі Рубіо з Папою Римським Левом XIV, яка відбудеться у четвер, 7 травня, увійде "відверта розмова" про політику адміністрації Трампа.

Потім Трамп виступив з новими різкими коментарями на адресу Папи Римського, у Ватикані у відповідь заявили, що Папа йде своїм шляхом.

Детальніше на цю тему у статті "ЄвроПравди": Трамп проти Мелоні: як президент США створив конфлікт із головною союзницею в ЄС.