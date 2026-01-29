Мерц: вступление Украины в ЕС в 2027 году – невозможно

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает невозможным скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NW.

Канцлер Германии после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС в канцелярии в Берлине прокомментировал дату, к которой, как настаивают украинские высокопоставленные чиновники, Украина должна стать членом ЕС, назвав это "невозможным".

"Присоединение 1 января 2027 года исключено. Это невозможно", – сказал Мерц.

Он пояснил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс, как правило, занимает несколько лет.

В то же время Мерц подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению, однако это долгосрочный процесс.

"Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно", – пояснил канцлер.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал перспективу Украины в ЕС решающим вкладом в обеспечение будущего мирного урегулирования и в архитектуру безопасности в Европе.

При этом Вадефуль четко дал понять, что для Киева не может быть никаких перспектив сокращений в процессе присоединения.

Напомню, президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что в документе о гарантиях безопасности с европейскими союзниками должна быть закреплена дата вступления Украины в ЕС – 2027 год.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на неформальном саммите ЕС лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины в Евросоюзе до 2027 года, и пообещал 100 лет блокировать ее вступление.