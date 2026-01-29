Российский "Лукойл" согласился продать свои иностранные активы американской компании

Российская компания "Лукойл" согласилась продать свои международные активы американской частной инвестиционной компании Carlyle Group.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Речь идет о продаже подразделения "Лукойла" – Lukoil International GmbH, которое контролирует иностранные активы компании.

Сделка с Carlyle Group не включает продажу активов в Казахстане. В "Лукойле" также заявили, что сделка подлежит одобрению регулирующими органами, а компания продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Продажа иностранных активов "Лукойла" – это вынужденный шаг после того, как российская компания оказалась под санкциями Соединенных Штатов в октябре 2025 года. Отметим, что это первые санкции Вашингтона, введенные во время второго срока президента США Дональда Трампа.

В декабре США продлили действие генеральной лицензии, которая освобождает от санкций сеть автозаправочных станций "Лукойла" за рубежом до конца апреля 2026 года.

Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".

