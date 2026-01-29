FT: європейські союзники готуються замінити розвіддані від США для України

Європейські союзники України розраховують "значно" зменшити залежність Києва від розвідувальних даних США протягом кількох місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Європейські країни суттєво збільшили обмін розвідданими з Україною після того, минулого року адміністрація США призупинила обмін розвідувальними даними та постачання зброї. Інші союзники втрутилися у ситуацію, надаючи Києву власні ресурси.

Президент Франції Емманюель Макрон у січні заявив, що Франція тепер забезпечує Україні дві третини розвідувальних даних. За словами західного посадовця, надалі залежність України від розвідки США буде зменшуватися.

Financial Times пише, що якщо США залишать Київ, то це стане важким ударом для виснаженої української армії та підштовхне очільника Кремля Владіміра Путіна до досягнення своєї максималістської мети – підкорення України.

Хоч Україна все ще гостро потребує зброї американського виробництва, передусім систем протиповітряної оборони, перехід до використання безпілотників та розширення внутрішнього виробництва зброї в Україні, яке зараз забезпечує 60% її потреб, зменшили цю залежність.

У сфері протиповітряної оборони також є альтернативи: Україна цього року очікує на отримання першої з кількох нових франко-італійських систем далекого радіуса дії SAMP/T. За твердженнями Парижа, ці комплекси є більш досконалими, ніж Patriot, хоча вони ще не пройшли бойових випробувань.

Нагадаємо, цього тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

Повідомлялося, що Євросоюз хоче приєднати Україну до своєї космічної програми та системи захищених супутників.