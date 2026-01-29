FT: европейские союзники готовятся заменить разведданные от США для Украины

Европейские союзники Украины рассчитывают "значительно" уменьшить зависимость Киева от разведывательных данных США в течение нескольких месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Европейские страны существенно увеличили обмен разведданными с Украиной после того, как в прошлом году администрация США приостановила обмен разведывательными данными и поставки оружия. Другие союзники вмешались в ситуацию, предоставив Киеву собственные ресурсы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в январе заявил, что Франция теперь обеспечивает Украине две трети разведывательных данных. По словам западного чиновника, в дальнейшем зависимость Украины от разведки США будет уменьшаться.

Financial Times пишет, что если США покинут Киев, то это станет тяжелым ударом для истощенной украинской армии и подтолкнет главу Кремля Владимира Путина к достижению своей максималистской цели – подчинению Украины.

Хотя Украина все еще остро нуждается в оружии американского производства, прежде всего в системах противовоздушной обороны, переход к использованию беспилотников и расширение внутреннего производства оружия в Украине, которое сейчас обеспечивает 60% ее потребностей, уменьшили эту зависимость.

В сфере противовоздушной обороны также есть альтернативы: Украина в этом году ожидает получения первой из нескольких новых франко-итальянских систем дальнего радиуса действия SAMP/T. По утверждениям Парижа, эти комплексы являются более совершенными, чем Patriot, хотя они еще не прошли боевых испытаний.

Напомним, на этой неделе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно приверженности США европейской обороне.

Сообщалось, что Евросоюз хочет присоединить Украину к своей космической программе и системе защищенных спутников.