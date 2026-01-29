Прем’єр Чехії не розглядає звільнення міністра на тлі скандалу з президентом

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не розглядає можливість звільнення міністра закордонних справ Петра Мацінки після заяви президента Петра Павела про спробу шантажу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České noviny.

Бабіш назвав "чудовою" співпрацю з міністром Мацінкою та звинуватив опозицію і медіа у спробі зірвати урядову коаліцію. Прем’єр висловив впевненість, що ці спроби зазнають провалу.

Через текстові повідомлення глави МЗС президенту Чехії, які глава держави вважає спробою шантажу, уряд Бабіша, ймовірно, зіткнеться з вотумом недовіри з боку опозиції.

Палата депутатів розпочне обговорення цього питання наступного тижня у вівторок.

Як повідомлялося, у Чехії спалахнув скандал між президентом та міністром закордонних справ – через повідомлення Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони навколишнього середовища.

У повідомленнях, які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.

