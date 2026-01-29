Премьер Чехии не рассматривает увольнение министра на фоне скандала с президентом

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не рассматривает возможность увольнения министра иностранных дел Петра Мацинки после заявления президента Петра Павела о попытке шантажа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České noviny.

Бабиш назвал "прекрасным" сотрудничество с министром Мацинкой и обвинил оппозицию и СМИ в попытке сорвать правительственную коалицию. Премьер выразил уверенность, что эти попытки потерпят крах.

Из-за текстовых сообщений главы МИД президенту Чехии, которые глава государства считает попыткой шантажа, правительство Бабиша, вероятно, столкнется с вотумом недоверия со стороны оппозиции.

Палата депутатов начнет обсуждение этого вопроса на следующей неделе во вторник.

Как сообщалось, в Чехии разгорелся скандал между президентом и министром иностранных дел – из-за сообщений Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павела по поводу назначения скандального Филипа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

В сообщениях, обнародованных президентом Чехии, глава МИД угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение по Туреку.

Павел, в свою очередь, отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": "Президент не позволит себя шантажировать": как политический кризис в Чехии ударил по Украине.