Германия передала энергетическую помощь для Киева

Германия передала Украине две когенерационные установки для нужд Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Германии в Украине.

Помощь оказали в рамках пакета экстренной энергетической поддержки Украины, объем которого на днях увеличили до 120 млн евро.

28 января посол Германии Хайко Томс передал первые две комбинированные тепло- и электроустановки для Киева премьер-министру Украины Юлии Свириденко. Эти установки помогут обеспечить теплом и светом 86 тысяч киевлян.

Фото: Посольство Германии в Украине

Еще 41 когенерационную установку, 76 модульных котельных и другое энергетическое оборудование доставят в Украину в кратчайшие сроки.

"Децентрализованное энергоснабжение – ключевой фактор устойчивости. Германия твердо настроена укреплять устойчивость Украины всеми возможными способами. Эти две установки – лишь один из аспектов существенной энергетической поддержки Германии для Украины. Впереди – еще много других шагов", – сказал посол Германии.

Фото: Посольство Германии в Украине

Накануне посол Германии Хайко Томс анонсировал передачу немецкой стороной Украине 33 мобильных теплоэлектростанций уже в ближайшее время.

Как сообщалось, партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла во вторник в Киев для восстановления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Мэр Киева Виталий Кличко перед этим заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.