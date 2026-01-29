ЗМІ: міністри ЄС погодили нові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів

Міністри закордонних справ ЄС у четвер погодили нові санкції проти Ірану у відповідь на жорстоке придушення антиурядових протестів.

Про це повідомили агентству DPA неназвані посадовці ЄС, пише "Європейська правда".

У межах цих заходів близько 30 фізичних та юридичних осіб потрапили під санкції, які передбачають замороження активів і заборону на в’їзд.

"Якщо ви репресуєте людей, це має свою ціну, і за це на вас також будуть накладені санкції", – заявила перед ухваленням рішення головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Імена осіб і організацій ЄС оприлюднить найближчим часом, однак міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що серед тих, хто потрапив під санкції, є члени уряду, прокурори, керівники поліцейських підрозділів, представники Корпусу вартових Ісламської революції, а також відповідальні за блокування інтернету.

За повідомленнями, під час насильницького розгону протестів, що охопили Іран, загинули від 3 до 10 тисяч демонстрантів.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та глава МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель припустили, що під час хвилі насильства могли загинути до 30 тисяч осіб.

Масштаби жорстокості також призвели до зростання підтримки в ЄС ідеї визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією. Очікується, що відповідне рішення міністри ухвалять сьогодні.

Після тривалої блокади Франція в середу ввечері оголосила, що підтримає крок, якого вимагали Берлін та деякі інші столиці.

28 січня посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів.



