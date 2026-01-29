СМИ: министры ЕС согласовали новые санкции против Ирана из-за жестокого подавления протестов

Министры иностранных дел ЕС в четверг согласовали новые санкции против Ирана в ответ на жестокое подавление антиправительственных протестов.

Об этом сообщили агентству DPA неназванные чиновники ЕС, пишет "Европейская правда".

В рамках этих мер около 30 физических и юридических лиц попали под санкции, которые предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.

"Если вы репрессируете людей, это имеет свою цену, и за это на вас также будут наложены санкции", – заявила перед принятием решения главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Имена лиц и организаций ЕС обнародует в ближайшее время, однако министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что среди тех, кто попал под санкции, есть члены правительства, прокуроры, руководители полицейских подразделений, представители Корпуса стражей Исламской революции, а также ответственные за блокировку интернета.

По сообщениям, во время насильственного разгона протестов, охвативших Иран, погибли от 3 до 10 тысяч демонстрантов.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель предположили, что во время волны насилия могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Масштабы жестокости также привели к росту поддержки в ЕС идеи признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией. Ожидается, что соответствующее решение министры примут сегодня.

После длительной блокады Франция в среду вечером объявила, что поддержит шаг, которого требовали Берлин и некоторые другие столицы.

28 января послы ЕС дали зеленый свет санкциям против Ирана в связи с жестоким подавлением протестов.