Прем’єрка Литви заперечила чутки про тиск США щодо відновлення транзиту білоруських добрив

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене у четвер заперечила припущення про те, що Сполучені Штати закликали Литву відновити транзит білоруських калійних добрив.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила lrytas.lt, її цитує LRT.

За словами глави уряду, тема транзиту ніколи не порушувалася в офіційних чи кулуарних розмовах з американськими партнерами. Вона підкреслила, що литовська сторона не отримувала жодних запитів щодо відновлення логістичних ланцюжків для продукції з Білорусі.

"Це питання ніколи не порушувалося не обговорювалося, ні за лаштунками, ні на міжнародній арені. У моїй роботі та співпраці з американцями ми обговорювали багато тем, але ми ніколи, ніколи не говорили про транзит добрив. Від них не було жодного запиту", – прокоментувала Ругінене.

Вона також додала, що офіційні особи США не порушували це питання навіть у грудні минулого року, коли Вашингтон зняв санкції з білоруських калійних добрив в обмін на звільнення в'язнів.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Литва зберігатиме тверду позицію у разі тиску щодо відновлення транзиту. Він зазначив, що вже отримав запевнення від Польщі та Латвії щодо спільної координації дій у цьому питанні.

Нагадаємо, "Білоруськалій" здійснював перевезення через порт Клайпеди до лютого 2022 року, поки Литва не зупинила транзит, посилаючись на санкції США та міркування національної безпеки.

Європейський Союз також ввів санкції проти білоруських добрив, і очікується, що в лютому він ухвалить рішення про їх продовження.