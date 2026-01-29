Премьер Литвы опровергла слухи о давлении США по возобновлению транзита белорусских удобрений

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в четверг опровергла предположения о том, что Соединенные Штаты призвали Литву возобновить транзит белорусских калийных удобрений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила lrytas.lt, ее цитирует LRT.

По словам главы правительства, тема транзита никогда не поднималась в официальных или кулуарных беседах с американскими партнерами. Она подчеркнула, что литовская сторона не получала никаких запросов о возобновлении логистических цепочек для продукции из Беларуси.

"Этот вопрос никогда не поднимался и не обсуждался, ни за кулисами, ни на международной арене. В моей работе и сотрудничестве с американцами мы обсуждали много тем, но мы никогда, никогда не говорили о транзите удобрений. От них не было ни одного запроса", – прокомментировала Ругинене.

Она также добавила, что официальные лица США не поднимали этот вопрос даже в декабре прошлого года, когда Вашингтон снял санкции с белорусских калийных удобрений в обмен на освобождение заключенных.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Литва будет сохранять твердую позицию в случае давления по возобновлению транзита. Он отметил, что уже получил заверения от Польши и Латвии о совместной координации действий в этом вопросе.

Напомним, "Беларуськалий" осуществлял перевозки через порт Клайпеда до февраля 2022 года, пока Литва не остановила транзит, ссылаясь на санкции США и соображения национальной безопасности.

Европейский Союз также ввел санкции против белорусских удобрений, и ожидается, что в феврале он примет решение об их продлении.