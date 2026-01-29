ЗМІ: з Єврокомісії звільнили високопосадовця через порушення правил щодо подарунків

Європейська комісія звільнила одного зі своїх високопосадовців, Генріка Хололея, після того як внутрішнє розслідування визнало його винним у порушенні правил щодо прийняття подарунків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Politico стало відомо від трьох посадовців.

Хололей став об’єктом розслідування через ймовірні порушення правил щодо конфлікту інтересів, прозорості, прийняття подарунків та розкриття документів. Раніше він обіймав посаду керівника транспортного департаменту Єврокомісії, а останнім часом був радником вищого рангу в Генеральному директораті з питань міжнародного партнерства.

"Я розчарований, але приймаю рішення комісії і радий, що цей тривалий процес нарешті добіг кінця", – прокоментував Генрік Хололей у четвер.

Розслідування розпочалося після того, як Європейська прокуратура відкрила кримінальне провадження за звинуваченнями в корупції.

Приводом стала публікація французької газети Libération, у якій стверджувалося, що Хололей передавав конфіденційні деталі щодо великої авіаційної угоди з Катаром в обмін на подарунки.

Ці дані базувалися на висновках Європейського офісу з питань запобігання зловживанням (OLAF).

"Європейська комісія завершила дисциплінарну процедуру щодо високопосадовця. Ця процедура встановила, що відповідний співробітник порушив чинні правила", – заявила журналістам виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен, не називаючи імені, хоча джерела підтвердили, що мова йде саме про Хололея.

Зазначається, що Колегія комісарів ухвалила рішення про "відповідні та співмірні заходи" щодо посадовця.

У 2023 році уперше стало відомо про перельоти Хололея за рахунок Катару, він був звільнений з посади генерального директора транспортного департаменту Єврокомісії.