СМИ: из Еврокомиссии уволили высокопоставленного чиновника из-за нарушения правил приема подарков

Европейская комиссия уволила одного из своих высокопоставленных чиновников, Генрика Хололея, после того как внутреннее расследование признало его виновным в нарушении правил принятия подарков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Politico стало известно от трех должностных лиц.

Хололей стал объектом расследования из-за вероятных нарушений правил относительно конфликта интересов, прозрачности, принятия подарков и раскрытия документов. Ранее он занимал должность руководителя транспортного департамента Еврокомиссии, а в последнее время был советником высшего ранга в Генеральном директорате по вопросам международного партнерства.

"Я разочарован, но принимаю решение комиссии и рад, что этот длительный процесс наконец подошел к концу", – прокомментировал Генрик Хололей в четверг.

Расследование началось после того, как Европейская прокуратура открыла уголовное производство по обвинениям в коррупции.

Поводом стала публикация французской газеты Libération, в которой утверждалось, что Хололей передавал конфиденциальные детали по крупной авиационной сделке с Катаром в обмен на подарки.

Эти данные базировались на выводах Европейского офиса по вопросам предотвращения злоупотреблений (OLAF).

"Европейская комиссия завершила дисциплинарную процедуру в отношении чиновника. Эта процедура установила, что соответствующий сотрудник нарушил действующие правила", – заявила журналистам исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен, не называя имени, хотя источники подтвердили, что речь идет именно о Хололея.

Отмечается, что Коллегия комиссаров приняла решение о "соответствующих и соразмерных мерах" в отношении чиновника.

В 2023 году впервые стало известно о перелетах Хололея за счет Катара, он был уволен с должности генерального директора транспортного департамента Еврокомиссии.