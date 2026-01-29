Країни Західних Балкан просять ЄС почути їхніх перевізників на тлі блокування кордонів

У четвер водії вантажівок у країнах Західних Балкан продовжили блокування вантажних терміналів на кордонах з Європейським Союзом, тоді як уряди регіону звернулися до ЄС із проханням переглянути правила для перевізників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Далекобійники в Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Північній Македонії та Сербії розпочали протести в понеділок проти нового, жорсткішого застосування ЄС системи в’їзду-виїзду, за якої їм загрожують затримання та депортація у разі перевищення дозволених строків перебування в Шенгенській зоні.

Того ж дня речник ЄС Маркус Ламерт заявив, що Євросоюз працює над новою візовою стратегією для професій з високою мобільністю, однак перевізники продовжили тиск.

Блокувальники зупинили вантажні перевезення у ключовому коридорі, що з’єднує ЄС із Туреччиною та Близьким Сходом.

Голова Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж заявив, що було заблоковано 93% експорту з чотирьох країн, що завдає збитків приблизно на 92 млн євро.

У листі, надісланому в середу єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, президент Чорногорії Яков Мілатович закликав врахувати щоденні потреби чорногорських перевізників.

У четвер чорногорські далекобійники зняли блокаду адріатичного порту Бар, яка викликала побоювання дефіциту пального.

Крім того, Сербія домагається зустрічі з Європейською комісією для обговорення таких рішень, як запровадження спеціальних віз або дозволів.

Транспортні оператори Західних Балкан заявляють, що правила ETIAS та інші норми ЄС можуть загрожувати їхній конкурентоспроможності та зменшити їхні доходи.

Нагадаємо, у листопаді в Держприкордонслужбі повідомили, що усі пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною приєднали до нової системи в’їзду ЄС.