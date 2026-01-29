Страны Западных Балкан просят ЕС услышать их перевозчиков на фоне блокирования границ

В четверг водители грузовиков в странах Западных Балкан продолжили блокирование грузовых терминалов на границах с Европейским Союзом, тогда как правительства региона обратились к ЕС с просьбой пересмотреть правила для перевозчиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Дальнобойщики в Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Сербии начали протесты в понедельник против нового, более жесткого применения ЕС системы въезда-выезда, при которой им грозят задержание и депортация в случае превышения разрешенных сроков пребывания в Шенгенской зоне.

В тот же день представитель ЕС Маркус Ламерт заявил, что Евросоюз работает над новой визовой стратегией для профессий с высокой мобильностью, однако перевозчики продолжили давление.

Блокировщики остановили грузовые перевозки в ключевом коридоре, соединяющем ЕС с Турцией и Ближним Востоком.

Председатель Торгово-промышленной палаты Сербии Марко Чадеж заявил, что было заблокировано 93% экспорта из четырех стран, что наносит ущерб примерно на 92 млн евро.

В письме, направленном в среду еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос, президент Черногории Яков Милатович призвал учесть ежедневные потребности черногорских перевозчиков.

В четверг черногорские дальнобойщики сняли блокаду адриатического порта Бар, которая вызвала опасения дефицита топлива.

Кроме того, Сербия добивается встречи с Европейской комиссией для обсуждения таких решений, как введение специальных виз или разрешений.

Транспортные операторы Западных Балкан заявляют, что правила ETIAS и другие нормы ЕС могут угрожать их конкурентоспособности и уменьшить их доходы.

Напомним, в ноябре в Госпогранслужбе сообщили, что все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией присоединили к новой системе въезда ЕС.