ЗМІ: під Парижем знайшли мертвим російського журналіста, який міг випасти з вікна

У Франції прокуратура Нантера в середу відкрила розслідування з метою встановлення причин смерті 38-річного російського журналіста Євгенія С., чиє тіло було знайдено у Медоні, в передмісті Парижа.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV від своїх джерел, повідомляє "Європейська правда".

Тіло росіянина виявили біля житлового будинку – ймовірно, після падіння з вікна його квартири, розташованої на сьомому поверсі на висоті близько 20 метрів.

Прокуратура Нантера відкрила розслідування для з’ясування причин смерті. Спочатку справу розслідувала судова поліція, однак тепер її передано місцевим правоохоронним органам.

За інформацією телеканалу, Євгеній С., який у минулому працював для російського сайту "Открытые медиа" та отримав притулок у Франції, протягом кількох днів висловлював суїцидальні думки.

Безпосередньо перед смертю він надіслав близьким прощальний лист. У записці, написаній російською мовою, журналіст стверджував, що став жертвою масштабного хакерського втручання.

"Усі мої акаунти були зламані. Мій акаунт у Telegram викрали. Усі мої мобільні телефони та застосунки були клоновані… Мої SMS і телефонні розмови перехоплювали… Мій телефон був заражений хакерами", – написав він.

Далі він натякнув на самогубство: "Я – єдина людина, яку слід звинувачувати в моїй смерті. Ви також можете звинуватити мою недбалість. Я розумію, що розчарував багатьох людей. У мене немає виправдань, окрім того, що я не хотів завдати шкоди нікому. Я ніколи не працював в інтересах Росії і ніколи не був кимось завербований", – написав журналіст.

За словами друга, який розмовляв із ним телефоном у неділю, 4 січня, за три дні до смерті, його психічний стан погіршився. "Він був не в собі. Мені здалося, що він перебував у стані гострої параної", – пояснив росіянин в коментарі BFMTV. За його словами, Євгеній С. "демонстрував суїцидальні думки".

Нагадаємо, в грудні в Іспанії призупинили розслідування справи про вбивство льотчика-перебіжчика з РФ.

У червні 2024 року видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили, що за вбивство льотчика кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні.