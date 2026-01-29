В Италии расследуют вероятное убийство экс-главы правления "Укрсиббанка"

В Италии ведут расследование гибели Александра Адарича, бывшего председателя правления "Укрсиббанка" – по предположениям следствия, его убили в съемной квартире и выбросили из окна.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Расследование начали в прошлую пятницу, когда Адарич выпал из окна съемной квартиры в Милане, с 4-го этажа.

Случай расследуют как убийство – следователи подозревают, что банкир падал из окна уже мертвым и убийцы сделали так, чтобы "подбросить" версию о самоубийстве. Следствие пытается реконструировать передвижения Адарича в городе перед тем и идентифицировать лиц, которые, как считают, были с ним в комнате.

В комнате якобы обнаружили документы на имя Адарича и с его фотографиями, которые, вероятно, являются фальшивыми.

Сейчас из того, что известно следствию, Адарич прибыл в Милан утром и должен был уехать вечером того же дня, он был в Милане впервые. Квартира, похоже, была снята не на его имя – предполагают, что он пришел туда на встречу с определенной целью и в этих делах может крыться причина преступления.

Отмечают, что Адарич и его семья имеют определенные доли собственности в компаниях в Люксембурге и офшорных компаниях.

В прошлом он был владельцем украинских банков "Фидобанк", "Евробанк", "Эрсте банк".

В начале января сообщалось о гибели во Франции российского журналиста, который якобы выпал из окна.