Прем'єр Чехії підтвердив закупівлю F-35 у США, але хоче покращити умови 

Чехія продовжить реалізацію угоди щодо купівлі 24 американських винищувачів F-35, проте прагне переглянути умови контракту на свою користь.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав у четвер прем'єр Чехії Андрей Бабіш, його слова наводить Politico.

За словами глави уряду Чехії, чеська сторона шукатиме можливостей для оптимізації фінансових параметрів угоди.

"Ми, безумовно, хочемо попрацювати над цим і поліпшити умови контракту, оскільки проєкт перебуває на такій стадії, що його необхідно продовжувати", – сказав Бабіш журналістам після візиту на авіабазу Часлав.

Угоду про купівлю літаків було погоджено попереднім урядом Чехії на чолі з Петром Фіалою у 2023 році.

Під час передвиборчої кампанії Бабіш та його партія ANO критикували цей крок, називаючи винищувачі "марними та занадто дорогими", і обіцяли переглянути домовленості. Однак його останні заяви свідчать про перехід до більш прагматичного підходу.

Це рішення, ймовірно, стане позитивним сигналом для президента США Дональда Трампа, який закликав Бабіша дотримуватися угоди. "Андрей знає, як укладати угоди, і я очікував від нього неймовірних речей, зокрема щодо F-35. Вітаю, Андрею!", – написав Трамп у соцмережах 17 грудня.

Невдовзі після призначення прем’єр-міністром в грудні Бабіш говорив телефоном з американським президентом Дональдом Трампом.





