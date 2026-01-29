Премьер Чехии подтвердил закупку F-35 у США, но хочет улучшить условия

Чехия продолжит реализацию соглашения о покупке 24 американских истребителей F-35, однако стремится пересмотреть условия контракта в свою пользу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал в четверг премьер Чехии Андрей Бабиш, его слова приводит Politico.

По словам главы правительства Чехии, чешская сторона будет искать возможности для оптимизации финансовых параметров соглашения.

"Мы, безусловно, хотим поработать над этим и улучшить условия контракта, поскольку проект находится на такой стадии, что его необходимо продолжать", – сказал Бабиш журналистам после визита на авиабазу Часлав.

Соглашение о покупке самолетов было согласовано предыдущим правительством Чехии во главе с Петром Фиалой в 2023 году.

Во время предвыборной кампании Бабиш и его партия ANO критиковали этот шаг, называя истребители "бесполезными и слишком дорогими", и обещали пересмотреть договоренности. Однако его последние заявления свидетельствуют о переходе к более прагматичному подходу.

Это решение, вероятно, станет позитивным сигналом для президента США Дональда Трампа, который призвал Бабиша соблюдать соглашение. "Андрей знает, как заключать соглашения, и я ожидал от него невероятных вещей, в частности в отношении F-35. Поздравляю, Андрей!", – написал Трамп в соцсетях 17 декабря.

Вскоре после назначения премьер-министром в декабре Бабиш говорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом.