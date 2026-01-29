У ПАРЄ провели перше засідання платформи для діалогу з росіянами, які хочуть "іншої Росії"

У Страсбурзі, в рамках зимової пленарної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, відбулося перше засідання нової платформи для діалогу між ПАРЄ і "російськими демократичними силами".

Про це "Європейській правді" повідомили у відділі комунікацій ПАРЄ.

Це нова платформа, яка була створена в жовтні минулого року, щоб дозволити "російським демократичним силам у вигнанні та провідним членам Асамблеї" обмінюватися думками з питань, що становлять спільний інтерес, заявили у ПАРЄ.

Відкриваючи засідання, президентка ПАРЄ Петра Байр сказала, що "Росія – це не тільки її режим".

"Є люди всередині країни і за її межами, які відкидають війну, засуджують злочини, скоєні від їхнього імені, хочуть, щоб їхня країна була не агресором, а партнером. Вони зберігають надію на іншу Росію. Ця платформа надсилає їм чіткий сигнал: Європа не забула про вас", – заявила Байр.

Вона додала, що "ми підтримуємо тих росіян, які виступають проти агресивної війни, поважають територіальну цілісність України і приймають відповідальність за шкоду, заподіяну їхньою державою".

"Ми підтримуємо вас практично, політично і морально. Одного дня інша Росія може повернутися до Європи – не завдяки риториці, а завдяки трансформації", – сказала Байр.

Наступне засідання платформи для діалогу з росіянами заплановано на квітневу сесію Асамблеї.

Раніше у ПАРЄ опублікували список учасників платформи з боку "російських демократичних сил".

Нагадаємо, у жовтні 2025 року ПАРЄ ухвалила рішення створити платформу для діалогу між Асамблеєю та "російськими демократичними силами в екзилі".