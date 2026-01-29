В ПАСЕ провели первое заседание платформы для диалога с россиянами, которые хотят "другой России"

В Страсбурге, в рамках зимней пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, состоялось первое заседание новой платформы для диалога между ПАСЕ и "российскими демократическими силами".

Об этом "Европейской правде" сообщили в отделе коммуникаций ПАСЕ.

Это новая платформа, которая была создана в октябре прошлого года, чтобы позволить "российским демократическим силам в изгнании и ведущим членам Ассамблеи" обмениваться мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, заявили в ПАСЕ.

Открывая заседание, президент ПАСЕ Петра Байр сказала, что "Россия – это не только ее режим".

"Есть люди внутри страны и за ее пределами, которые отвергают войну, осуждают преступления, совершенные от их имени, хотят, чтобы их страна была не агрессором, а партнером. Они сохраняют надежду на другую Россию. Эта платформа посылает им четкий сигнал: Европа не забыла о вас", – заявила Байр.

Она добавила, что "мы поддерживаем тех россиян, которые выступают против агрессивной войны, уважают территориальную целостность Украины и принимают ответственность за ущерб, причиненный их государством".

"Мы поддерживаем вас практически, политически и морально. Однажды другая Россия может вернуться в Европу – не благодаря риторике, а благодаря трансформации", – сказала Байр.

Следующее заседание платформы для диалога с россиянами запланировано на апрельскую сессию Ассамблеи.

Ранее в ПАСЕ опубликовали список участников платформы со стороны "российских демократических сил".

Напомним, в октябре 2025 года ПАСЕ приняла решение создать платформу для диалога между Ассамблеей и "российскими демократическими силами в изгнании".