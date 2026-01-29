ВМС Британії "прогнали" російське судно, що зупинилося біля підводних кабелів

Королівський військово-морський флот Великої Британії відстежував "підозріле" російське судно, яке протягом 14 годин перебувало практично над підводними кабелями передачі даних у Бристольській затоці.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Вантажне судно "Синегорск" зайшло в Бристольську затоку у вівторок вночі і стало на якір приблизно за дві милі від Майнхеда, що на північному узбережжі графства Сомерсет.

Менш ніж за милю від його позиції пролягають підводні телекомунікаційні кабелі, що з’єднують Британію зі США, Канадою, Іспанією та Португалією.

Згідно з даними MarineTraffic, судно перебувало в нерухомому стані з 23:00 вівторка до 14:00 середи. Останнім портом заходу "Синегорска" три тижні тому був російський Архангельськ – великий торговий вузол, де також розташований штаб Північного флоту ВМФ Росії.

У середу вранці літак берегової охорони протягом пів години кружляв над російським судном. Згодом з авіабази Йовілтон піднявся гелікоптер ВМС Wildcat під позивним Talon 1.

Після спостереження з боку гелікоптера "Синегорск" почав рух у західному напрямку, покидаючи територію.

Хоча гелікоптери Wildcat можуть бути озброєні протикорабельними ракетами Sea Venom або торпедами Sting Ray, невідомо, чи була зброя на борту цього разу.

Джерела в Міністерстві оборони Британії припускають, що судно могло зайти в затоку, щоб сховатися від негоди, проте тривала зупинка безпосередньо над лініями зв'язку викликала серйозне занепокоєння.

Днями Міністерство оборони Британії повідомило, що військові кораблі Королівських військово-морських сил були задіяні для перехоплення та стеження за російськими військовими кораблями в Ла-Манші.

Міністр оборони Джон Гілі раніше підтвердив, що Британія надала розвідувальну підтримку Франції під час затримання в Середземному морі танкера, пов'язаного з Росією.