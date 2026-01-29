ВМС Британии "прогнали" российское судно, остановившееся возле подводных кабелей

Королевский военно-морской флот Великобритании отслеживал "подозрительное" российское судно, которое в течение 14 часов находилось практически над подводными кабелями передачи данных в Бристольском заливе.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Грузовое судно "Синегорск" зашло в Бристольский залив во вторник ночью и стало на якорь примерно в двух милях от Майнхеда, что на северном побережье графства Сомерсет.

Менее чем в миле от его позиции пролегают подводные телекоммуникационные кабели, соединяющие Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией.

Согласно данным MarineTraffic, судно находилось в неподвижном состоянии с 23:00 вторника до 14:00 среды. Последним портом захода "Синегорска" три недели назад был российский Архангельск – крупный торговый узел, где также расположен штаб Северного флота ВМФ России.

В среду утром самолет береговой охраны в течение получаса кружил над российским судном. Впоследствии с авиабазы Йовилтон поднялся вертолет ВМС Wildcat под позывным Talon 1.

После наблюдения со стороны вертолета "Синегорск" начал движение в западном направлении, покидая территорию.

Хотя вертолеты Wildcat могут быть вооружены противокорабельными ракетами Sea Venom или торпедами Sting Ray, неизвестно, было ли оружие на борту в этот раз.

Источники в Министерстве обороны Великобритании предполагают, что судно могло зайти в залив, чтобы укрыться от непогоды, однако длительная остановка непосредственно над линиями связи вызвала серьезную обеспокоенность.

На днях Министерство обороны Великобритании сообщило, что военные корабли Королевских военно-морских сил были задействованы для перехвата и слежения за российскими военными кораблями в Ла-Манше.

Министр обороны Джон Гилли ранее подтвердил, что Великобритания оказала разведывательную поддержку Франции во время задержания в Средиземном море танкера, связанного с Россией.