ВМС Британії відстежили російські військові кораблі в Ла-Манші

Міністерство оборони Британії повідомило, що військові кораблі Королівських військово-морських сил були задіяні для перехоплення та стеження за російськими військовими кораблями в Ла-Манші цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Операція тривала два дні, в ній брали участь патрульні кораблі HMS Mersey та HMS Severn, що базуються в Портсмуті, а також вертоліт Wildcat.

Вони були відправлені для перехоплення російського корвета "Бойкий" і нафтового танкера MT General Skobelev, які прямували до Північного моря.

Mersey спочатку перехопив російські судна при вході в Ла-Манш, перейнявши функції стеження від союзників по НАТО, які стежили за ними через Біскайську затоку;

Біля острова Вайт Mersey і Severn об'єдналися з Wildcat, щоб стежити за групою в тісній координації.

Severn продовжував стежити за росіянами, коли вони плили в Північне море, перш ніж передати відповідальність союзнику по НАТО.

Міністр оборони Джон Гілі раніше підтвердив, що Британія надала розвідувальну підтримку Франції під час затримання в четвер в Середземному морі танкера, пов'язаного з Росією.

Для допомоги в операції було задіяно корабель Королівського флоту HMS Dagger.

"Разом із нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти тіньових суден, щоб перекрити фінансування, яке сприяє незаконному вторгненню Путіна в Україну", – сказав Гілі.

Вдень 22 січня президент Франції оголосив, що французький флот перехопив танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі. Країна розпочала судове розслідування щодо судна.