Делегація Єврокомісії відвідає Київ на річницю повномасштабного вторгнення РФ

Група європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Єврокомісари приїдуть в Київ на роковини повномасштабного вторгнення Росії.

"Я збираюся до Києва з деякими іншими єврокомісарами на четверту річницю війни. Давайте сподіватися, що ми зможемо справді надати те, що потрібно українцям для більш-менш гідного життя в цих складних обставинах", – заявила Кос.

Вона повідомила, що сьогодні, 29 січня, міністри закордонних справ ЄС збираються обговорити допомогу Україні в енергетичній сфері та гуманітарну підтримку, враховуючи постійні атаки Росії на цивільне населення.

"Вчора я була на зв’язку з генеральним директором залізниць (України. – "ЄП")... Росіяни свідомо атакують (пасажирські потяги. – "ЄП"). Було багато дронів, не лише один. Це могла б бути просто помилка, але було багато дронів, які атакували цей пасажирський потяг. Тож ми будемо продовжувати (допомагати Україні)", – поділилася єврокомісарка.

Як повідомляла "Європейська правда", партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула в Київ для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.

Мер Києва Віталій Кличко перед цим заявив, що українська столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.

Нагадаємо, 27 січня Росія атакувала дронами пасажирський потяг на Харківщині. Внаслідок удару загинули п'ять людей.