Каллас сообщила, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет одобрен 24 февраля

Новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России планируют одобрить 24 февраля.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас после окончания заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

24 февраля Евросоюз планирует принять новый, 20-й пакет санкций против России.

"Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля", – заявила Каллас.

Она сообщила, что государства-члены ЕС предлагают разные санкции, включая "полный запрет морских услуг, а также вопросы энергетических санкций и минеральных удобрений".

"Я имею в виду, это предложения на столе. Следовательно, работа продолжается", – рассказала главный дипломат ЕС.

Кая Каллас отметила, что не может сказать, что по состоянию на сейчас среди государств ЕС есть согласие относительно содержания пакета.

"Я не могу сказать, что у нас есть согласие сейчас, иначе мы бы уже объявили, что имеем согласие. Но сегодня у нас было много разговоров (об этом) – и теперь продолжаем работать над этим", – сообщила она.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе Еврокомиссия ожидаемо обнародует предложение по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России.

Известно, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" по "теневому флоту".

Группа европейских комиссаров, которая будет включать еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос, прибудет с визитом в Киев к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.