Глава МИД Эстонии объяснил, почему предлагает запретить въезд в ЕС бывшим военным РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна привел аргументы к эстонскому предложению запретить въезд в Шенгенскую зону российским военным-участникам войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в общении со СМИ в Брюсселе.

Тсахкна отметил, что потенциальное пребывание в Европе бывших российских военных, которые воевали против Украины – серьезная угроза безопасности.

"Я убежден, что Путин будет "толкать" этих комбатантов в Европу. Он будет им оказывать поддержку через различные службы. Мы уже сейчас сталкиваемся с гибридными атаками. А что будет, если сотни тысяч этих экс-комбатантов, преступников приедут к нам? Что они будут здесь делать? Убежден, они не будут просто работать и платить налоги. Они будут делать много плохих вещей", – аргументировал министр.

"Они будут угрозой безопасности, кандидатами на вербовку для российских спецслужб, могут совершать диверсии, втягиваться в организованную преступность", – отметил Тсахкна.

Как сообщалось, Эстония предложила запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в составе российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.

Действующий Шенгенский визовый кодекс не требует от заявителей указывать, служили ли они в российской армии и участвовали ли в боевых действиях в Украине.

Также стало известно, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ планируют одобрить 24 февраля.