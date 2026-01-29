Трамп утверждает, что получил от Путина согласие не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил правителя России поставить на паузу удары "по Киеву и другим городам" в течение недели по гуманитарным соображениям, и он якобы согласился.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил во время заседания с членами администрации, которое транслировалось в прямом эфире.

"Я лично попросил президента Путина не бить по Киеву и других городах в течение недели, во время этого чрезвычайного .... Это не просто холод, это экстремальный холод", – сказал Трамп.

"Я лично попросил президента Путина не бить по Киеву и разным городам в течение недели – и он согласился", – повторил он.

Трамп не уточнил, имели ли они с Путиным телефонный разговор, или их коммуникация происходила в другой форме.

Также он не уточнил, когда это произошло и когда должен был начаться отсчет "недели".

Как известно, с пятницы в Украине начнется новая волна суровых морозов, на севере температуры могут достигать почти -30°C, тогда как в сотнях домов Киева до сих пор не удалось восстановить отопление после последних ударов и ситуация в энергетике в целом остается сложной.

Еврокомиссия в четверг объявила о 145 млн евро экстренной помощи Украине на фоне усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре в разгар зимы.

В воскресенье 1 февраля ожидается новый раунд переговоров по потенциальному мирному соглашению между РФ и Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".