Україна може отримати перший транш з позики ЄС на 90 млрд на початку квітня

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 20:03 — Марія Ємець

У ЄС розраховують перерахувати Україні перший транш підтримки з кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс повідомив про розмову з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим щодо роботи над позикою для України.

"Ми рухаємося до затвердження пакета на 90 млрд на 2026-2027 роки і ставимо за мету надати першу виплату на початку квітня", – зазначив Домбровскіс. 

Нагадаємо, 21 січня Європарламент схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє створити Кредит для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Детально про цю позику – у статті: План дій на 90 млрд євро: як ЄС готує допомогу Україні і що вимагатиме від Києва.

