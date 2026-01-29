Україна може отримати перший транш з позики ЄС на 90 млрд на початку квітня

У ЄС розраховують перерахувати Україні перший транш підтримки з кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс повідомив про розмову з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим щодо роботи над позикою для України.

Productive discussion with @SergiiMarchenk3 and @FedorovMykhailo on the preparation of 🇺🇦 Ukraine support loan.



We're working toward approval of a €90bn package for 2026–27, aiming for the first 🇪🇺 disbursement in early April.

"Ми рухаємося до затвердження пакета на 90 млрд на 2026-2027 роки і ставимо за мету надати першу виплату на початку квітня", – зазначив Домбровскіс.

Нагадаємо, 21 січня Європарламент схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє створити Кредит для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

