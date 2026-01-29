Украина может получить первый транш из займа ЕС на 90 млрд в начале апреля
В ЕС рассчитывают перечислить Украине первый транш поддержки по кредиту на 90 млрд евро в начале апреля 2026 года.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
Домбровскис сообщил о разговоре с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым о работе над займом для Украины.
Productive discussion with @SergiiMarchenk3 and @FedorovMykhailo on the preparation of 🇺🇦 Ukraine support loan.
We’re working toward approval of a €90bn package for 2026–27, aiming for the first 🇪🇺 disbursement in early April. pic.twitter.com/DzpsaYeMDM– Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 29, 2026
"Мы движемся к утверждению пакета на 90 млрд на 2026-2027 годы и ставим целью предоставить первую выплату в начале апреля", – отметил Домбровскис.
Напомним, 21 января Европарламент одобрил предложение по решению Совета ЕС, которое позволяет создать Кредит для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
