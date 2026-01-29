Укр Рус Eng

Украина может получить первый транш из займа ЕС на 90 млрд в начале апреля

Новости — Четверг, 29 января 2026, 20:03 — Мария Емец

В ЕС рассчитывают перечислить Украине первый транш поддержки по кредиту на 90 млрд евро в начале апреля 2026 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

Домбровскис сообщил о разговоре с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым о работе над займом для Украины.

"Мы движемся к утверждению пакета на 90 млрд на 2026-2027 годы и ставим целью предоставить первую выплату в начале апреля", – отметил Домбровскис.

Напомним, 21 января Европарламент одобрил предложение по решению Совета ЕС, которое позволяет создать Кредит для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Подробно об этом займе – в статье: План действий на 90 млрд евро: как ЕС готовит помощь Украине и что потребует от Киева.

