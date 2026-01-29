Каллас: ряд стран ЕС одобряют идею о запрете въезда участникам войны РФ против Украины

Евросоюз продолжит обсуждать идею Эстонии о запрете въезда в Шенгенскую зону для всех, кто в рядах российской армии участвовал в войне против Украины; ее поддерживают многие страны.

Как сообщает Euronews, пишет "Европейская правда", об этом после заседания Совета ЕС по иностранным делам сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

После заседания Каллас сказала, что "многие страны-члены" выразили поддержку предложению Эстонии, но не уточнила, какие именно.

"Это явный риск для безопасности Европы. Мы согласились дальше рассматривать это предложение и проверить настроения стран-членов", – сказала она.

Кая Каллас добавила, что вопрос может встать достаточно остро, как только закончится текущая "горячая фаза" войны, и ЕС к тому времени уже должен "иметь ответы".

Напомним, 29 января – сначала неофициально – стало известно, что Эстония выносит на рассмотрение стран-членов предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону участникам боевых действий против Украины в рядах российской армии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подчеркнул, что люди с таким опытом с большим риском могут быть завербованы российскими спецслужбами и представляют ряд угроз безопасности.