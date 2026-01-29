Укр Рус Eng

Зеленський подякував Трампу, якому Путін нібито пообіцяв призупинити удари у мороз

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 21:15 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він попросив правителя РФ поставити на паузу удари по Києву та отримав згоду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Зеленський опублікував у своєму X.

Зеленський привітав звістку від Трампа та сказав, що про це йшлося під час останнього раунду переговорів в ОАЕ.

"Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя Росії на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.

Трамп не уточнив, коли це відбулося і коли мав початися відлік "тижня". 

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".

