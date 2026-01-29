Зеленський подякував Трампу, якому Путін нібито пообіцяв призупинити удари у мороз

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він попросив правителя РФ поставити на паузу удари по Києву та отримав згоду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Зеленський опублікував у своєму X.

Зеленський привітав звістку від Трампа та сказав, що про це йшлося під час останнього раунду переговорів в ОАЕ.

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

"Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя Росії на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.

Трамп не уточнив, коли це відбулося і коли мав початися відлік "тижня".

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".