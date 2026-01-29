Зеленский поблагодарил Трампа, которому Путин якобы пообещал приостановить удары в мороз

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он попросил правителя РФ приостановить удары по Киеву и получил согласие.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Зеленский опубликовал в своем X.

Зеленский приветствовал новость от Трампа и сказал, что об этом шла речь во время последнего раунда переговоров в ОАЭ.

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

"Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизни. Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", – написал Владимир Зеленский.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил правителя России на неделю поставить на паузу удары "по Киеву и другим городам" из гуманитарных соображений, и он якобы согласился.

Трамп не уточнил, когда это произошло и когда должен был начаться отсчет "недели".

1 февраля ожидается новый раунд переговоров о потенциальном мирном соглашении между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".