Зеленский поблагодарил Трампа, которому Путин якобы пообещал приостановить удары в мороз

Новости — Четверг, 29 января 2026, 21:15 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он попросил правителя РФ приостановить удары по Киеву и получил согласие.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Зеленский опубликовал в своем X.

Зеленский приветствовал новость от Трампа и сказал, что об этом шла речь во время последнего раунда переговоров в ОАЭ.

"Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизни. Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", – написал Владимир Зеленский.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил правителя России на неделю поставить на паузу удары "по Киеву и другим городам" из гуманитарных соображений, и он якобы согласился.

Трамп не уточнил, когда это произошло и когда должен был начаться отсчет "недели".

1 февраля ожидается новый раунд переговоров о потенциальном мирном соглашении между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".

