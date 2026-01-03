ЗМІ: у столиці Венесуели, якій Трамп погрожував ударами, лунають вибухи

Мешканці столиці Венесуели Каракаса повідомили про гучні вибухи та проліт літаків над містом, а також про відключення електроенергії в багатьох районах.

Про це повідомляє Bloomberg і низка ЗМІ з посиланням на очевидців, передає "Європейська правда".

Очевидці також повідомляли про постріли в декількох районах Каракаса.

Журналіст інформаційного агентства AFP також повідомив, що чув звуки вибуху.

Джерела Reuters повідомляють, що південна частина Каракаса поблизу військової бази залишилася без електроенергії. Мешканці столиці чули звуки літаків і бачили стовп диму.

Причини вибухів поки що не з'ясовані. Раніше цього тижня США здійснили удар безпілотником по Венесуелі, націлившись на портові споруди.

Нагадаємо, 16 грудня Дональд Трамп заявив, що оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.

Трамп заявив, що режим Мадуро проголошено іноземною терористичною організацією "за крадіжку наших активів і багато інших причин, включно з тероризмом, наркоторгівлею і контрабандою людей".

29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору".

Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.