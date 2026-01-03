СМИ: в столице Венесуэлы, которой Трамп угрожал ударами, раздаются взрывы

Жители столицы Венесуэлы Каракаса сообщили о громких взрывах и пролете самолетов над городом, а также об отключении электроэнергии во многих районах.

Об этом сообщает Bloomberg и ряд СМИ со ссылкой на очевидцев, передает "Европейская правда".

Очевидцы также сообщали о выстрелах в нескольких районах Каракаса.

Журналист информационного агентства AFP также сообщил, что слышал звуки взрыва.

Источники Reuters сообщают, что южная часть Каракаса вблизи военной базы осталась без электроэнергии. Жители столицы слышали звуки самолетов и видели столб дыма.

Причины взрывов пока не выяснены. Ранее на этой неделе США нанесли удар беспилотником по Венесуэле, нацелившись на портовые сооружения.

Напомним, 16 декабря Дональд Трамп заявил, что объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и введет "блокаду" подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

Трамп заявил, что режим Мадуро объявлен иностранной террористической организацией "за кражу наших активов и многие другие причины, включая терроризм, наркоторговлю и контрабанду людей".

29 ноября Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства".

Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.