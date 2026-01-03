У блоці Мерца хочуть зробити Бундесвер "найсильнішою конвенційною армією Європи".

Християнсько-соціальний союз, молодший партнер Християнсько-демократичного союзу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, хоче зробити Бундесвер "найсильнішою конвенційною армією Європи".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

На початку січня парламентська фракція ХСС у Бундестазі збирається на виїзне засідання в абатстві Зеон біля озера Кімзее. Там фракція ХСС оголошує свої перші політичні заяви року.

Цього разу основна увага приділяється оборонній політиці – також з огляду на затягнуті переговори про закінчення війни в Україні та загрозу з боку Росії. Регіональна група має намір на засіданні прийняти рішення про посилення Бундесверу (збройних сил Німеччини), що має на меті зробити німецьку армію вирішальним фактором у Європі.

"Німеччина повинна взяти на себе відповідальність і забезпечити найсильнішу конвенційну армію в Європі, щоб бути готовою до оборони і здатної до стримування разом з нашими союзниками", – заявив член парламенту від ХСС і голова парламентської групи Александр Гофманн.

"Шлях до цієї мети веде не через європейську армію, а через інтеграцію європейських армій, де кожен робить свій внесок", – зазначив він. Це вимагає значних інвестицій у Бундесвер.

Згідно зі стратегічним документом "Seeon26", який Welt отримав заздалегідь, збройні сили Німеччини повинні стати найсильнішою конвенційною армією в Європі "не тільки за чисельністю, але й за технологічною перевагою". "Швидко зростаючий потенціал загрози" вимагає "надійної здатності до стримування". Німеччина повинна бути здатна "в будь-який момент дати зрозуміти, що масштабні атаки на європейській території матимуть серйозні наслідки", йдеться в документі.

Ці заходи насамперед спрямовані на захист від Росії. Парламентська фракція ХСС ще раз запевнила Україну в солідарності Німеччини. "Перемога підбадьорить Путіна до подальшої агресії", – прогнозує Християнсько-соціальний союз. Щоб стримати Росію і запобігти подальшій експансії, парламентська група має намір значно розширити і модернізувати арсенал німецької армії, налагодити нові партнерські відносини в галузі закупівель і підтримати дослідження в галузі нових систем озброєння.

Нагадаємо, в грудні, слідом за Бундестагом, верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, також схвалила закон про модернізацію військової служби.

На початку грудня школярі по всій Німеччині пропустили уроки, щоб вийти на вулиці та висловити протест проти реформи військової служби, яка наразі не є обов'язковою.

Партії керівної коаліції досягли компромісу щодо нової моделі військової служби у листопаді.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.