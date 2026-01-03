В блоке Мерца хотят сделать Бундесвер "самой сильной конвенционной армией Европы".

Христианско-социальный союз, младший партнер Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца, хочет сделать Бундесвер "самой сильной конвенционной армией Европы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В начале января парламентская фракция ХСС в Бундестаге собирается на выездное заседание в аббатстве Зеон у озера Кимзее. Там фракция ХСС объявляет свои первые политические заявления года.

На этот раз основное внимание уделяется оборонной политике – также с учетом затянувшихся переговоров об окончании войны в Украине и угрозы со стороны России. Региональная группа намерена на заседании принять решение об усилении Бундесвера (вооруженных сил Германии), что имеет целью сделать немецкую армию решающим фактором в Европе.

"Германия должна взять на себя ответственность и обеспечить самую сильную конвенционную армию в Европе, чтобы быть готовой к обороне и способной к сдерживанию вместе с нашими союзниками", – заявил член парламента от ХСС и председатель парламентской группы Александр Гофманн.

"Путь к этой цели ведет не через европейскую армию, а через интеграцию европейских армий, где каждый вносит свой вклад", – отметил он. Это требует значительных инвестиций в Бундесвер.

Согласно стратегическому документу "Seeon26", который Welt получил заранее, вооруженные силы Германии должны стать сильнейшей конвенционной армией в Европе "не только по численности, но и по технологическому превосходству". "Быстро растущий потенциал угрозы" требует "надежной способности к сдерживанию". Германия должна быть способна "в любой момент дать понять, что масштабные атаки на европейской территории будут иметь серьезные последствия", говорится в документе.

Эти меры прежде всего направлены на защиту от России. Парламентская фракция ХСС еще раз заверила Украину в солидарности Германии. "Победа ободрит Путина к дальнейшей агрессии", – прогнозирует Христианско-социальный союз. Чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую экспансию, парламентская группа намерена значительно расширить и модернизировать арсенал немецкой армии, наладить новые партнерские отношения в области закупок и поддержать исследования в области новых систем вооружения.

Напомним, в декабре, вслед за Бундестагом, верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, также одобрила закон о модернизации военной службы.

В начале декабря школьники по всей Германии пропустили уроки, чтобы выйти на улицы и выразить протест против реформы военной службы, которая пока не является обязательной.

Партии правящей коалиции достигли компромисса по новой модели военной службы в ноябре.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.