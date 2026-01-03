В Швейцарии возбудили дело против менеджеров бара после смертельного пожара

Швейцарские прокуроры заявили в субботу, что они возбудили уголовное дело против двух менеджеров бара, где в результате пожара в новогоднюю ночь погибло не менее 40 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Преступления, в которых их подозревают, – это убийство по неосторожности, причинение телесных повреждений по неосторожности и поджог по неосторожности, говорится в заявлении прокуратуры кантона Вале.

Пожар в баре Le Constellation в Кран-Монтане унес жизни 40 человек и травмировал 119 других. Поскольку многие из травмированных уже идентифицированы, родственники теперь вынуждены терпеть мучительное ожидание информации о тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести.

По предварительным выводам расследования, вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.

Президент Швейцарии Ги Пармелин назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.