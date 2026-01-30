Зеленський розповів, що Україна знає про російську "формулу Анкориджа"

Україні не передавали офіційними каналами дані про жодні домовленості президента США Дональда Трампа і господаря Кремля Владіміра Путіна на Алясці, але у Києві є розуміння, про що там найімовірніше йшлося.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи заяви російської сторони про нібито існування "формули Анкориджа" щодо статусу територій Донбасу, президент наголосив, що не має "офіційної інформації" щодо того, про що домовлялися в Анкориджі.

"Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас (вже зараз) є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання", – пояснив він, посилаючись передусім на питання територій.

На переконання Зеленського, ті переговори зрештою зашкодили Україні і досі заважають Києву відстоювати свою позицію.

"Я вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, є дуже складними саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше (між лідерами Росії та США – ЄП). Якщо зустріч у них була тільки одна, то не складно зрозуміти, що під час зустрічі на Алясці говорили напевно про Донбас, і також про те, що взагалі робити з тимчасово окупованими територіями, і, думаю, про заморожені російські активи", – пояснив він.

Як повідомлялося, у Кремлі розповіли подробиці нещодавньої зустрічі Путіна з посланцями Трампа.

При цьому раніше у Москві неодноразово заявляли, що РФ не підтримає "мирний план" США у разі суттєвих змін у порівнянні з не оприлюдненими і не запереченими досі домовленостями в Анкориджі. Утім, про існування цих домовленостей заявляє наразі лише російська сторона.