Зеленский рассказал, что Украина знает о российской "формуле Анкориджа"

Украине не передавали по официальным каналам данные о каких-либо договоренностях президента США Дональда Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске, но в Киеве есть понимание, о чем там, скорее всего, шла речь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Киеве.

Комментируя заявления российской стороны о якобы существовании "формулы Анкориджа" относительно статуса территорий Донбасса, президент подчеркнул, что не имеет "официальной информации" относительно того, о чем договаривались в Анкоридже.

"В конце концов все всё узнают, это вопрос времени. Но у нас (уже сейчас) есть сигналы, что они там обсуждали ключевые вопросы", – пояснил он, ссылаясь прежде всего на вопрос территорий.

По убеждению Зеленского, те переговоры в конце концов навредили Украине и до сих пор мешают Киеву отстаивать свою позицию.

"Я считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, являются очень сложными именно потому, что они были в каком-то формате обсуждены ранее (между лидерами России и США – ЕП). Если встреча у них была только одна, то не сложно понять, что во время встречи на Аляске говорили наверняка о Донбассе, и также о том, что вообще делать с временно оккупированными территориями, и, думаю, о замороженных российских активах", – пояснил он.

Как сообщалось, в Кремле рассказали подробности недавней встречи Путина с посланцами Трампа.

При этом ранее в Москве неоднократно заявляли, что РФ не поддержит "мирный план" США в случае существенных изменений по сравнению с не обнародованными и не оспариваемыми до сих пор договоренностями в Анкоридже. Впрочем, о существовании этих договоренностей заявляет пока только российская сторона.