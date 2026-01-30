Пожежа у Празі призвела до евакуації понад сотні жителів студентського гуртожитку

У Празі в ніч на п’ятницю сталася пожежа в студентському гуртожитку, яка призвела до евакуації понад сотні його жителів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Займання виникло незадовго до пів на третю ранку в одній із кімнат багатоповерхової будівлі.

фото з сайту novinky

Як повідомили празькі вогнеборці, пожежу вдалося ліквідувати за допомогою одного водяного струменя, після чого фахівці розпочали провітрювання приміщень та пошук прихованих осередків горіння.

За словами речника пожежної служби, з об’єкта було евакуйовано 121 особу, ще 16 мешканців вдалося врятувати безпосередньо з небезпечної зони. Одну людину передали під нагляд медиків.

Разом із пожежниками працювали поліція та медична служба, яка, окрім стандартних екіпажів, залучила два автомобілі для надзвичайних ситуацій та спеціальний автобус.

Рятувальники забезпечили всіх евакуйованих теплими речами та умовами для обігріву, а медики провели загальний огляд постраждалих.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють експерти.

Напередодні у Франції на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах спалахнула пожежа у готелі, внаслідок чого понад вісім десятків людей евакуювали.

Влітку у Франції оголосили вирок власнику готелю на елітному курорті Куршевель, де в січні 2019 року внаслідок пожежі загинуло двоє людей і близько 20 постраждали.